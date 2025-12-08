Emitieron alerta amarilla en toda la provincia de Córdoba

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad se informa que continúa vigente el alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial.

Según la información provista por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la lluvia llegará durante la noche de este sábado, madrugada del domingo y hasta el día lunes inclusive. Se prevé el desarrollo de tormentas y precipitaciones intermitentes con acumulados máximos entre 50 y 80 mm, según la región.

El comunicado indica además, la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo para el día domingo, como así también crecidas repentinas en ríos serranos e importantes disminuciones de visibilidad y calzada resbaladiza en rutas y vías de la provincia, especialmente en zonas serranas, y sectores Centro y Noreste.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando la circulación en horarios críticos y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos.

Ante cualquier emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:

0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)

100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)

911 – POLICÍA DE CÓRDOBA