Tribunales San Francisco: Condenaron a carnicero Brinkmanense a 5 años de prisión efectiva

En las últimas horas se conoció el dictámen que adoptó la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, en relación a un hecho de violencia ocurrido en el mes de noviembre del año 2024 en la ciudad de Brinkmann.

Por el violento suceso, un masculino de 64 años recibió una pena de 5 años de prisión efectiva.

Se trata de un hombre de Brinkmann, de profesión carnicero, identificado como Alfredo Víctor Quiroga (64), quien fue condenado a cinco años de prisión en un juicio penal por un violento ataque contra su exesposa y sus dos hijos, ocurrido en noviembre de 2024.

El hecho se produjo en el domicilio familiar, donde además funciona la carnicería, pese a que el imputado tenía vigente una orden judicial de exclusión por violencia de género y familiar.

Según la acusación de la Fiscalía de Morteros, Quiroga ingresó armado con dos cuchillos al inmueble, lesionó a sus hijos Simón e Ignacio Quiroga y amenazó de muerte a toda la familia. El ataque fue presenciado por vecinos y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Simón sufrió heridas graves en el rostro, con 25 días de curación y 18 días de inhabilitación laboral.

El abogado querellante particular, Gonzalo Giustetti, en representación de las víctimas, solicitó una pena de prisión efectiva no inferior a seis años, destacando la reiteración de la violencia, la violación de la orden judicial y el contexto de especial vulnerabilidad de la madre, María Lucía Juncos, quien además atravesaba un tratamiento oncológico al momento del hecho.

La calificación legal comprende lesiones graves agravadas por el vínculo, amenazas calificadas con arma, violación de domicilio, daño, y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real.

Los hechos juzgados

Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024, en el domicilio de la familia donde funcionaba además la carnicería.

El 18 de septiembre de ese año, Quiroga habría amenazado de muerte con un cuchillo a su esposa y a sus hijos, lo que motivó una denuncia por violencia familiar y una orden judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento.

Pese a esa medida, el 1 de noviembre siguiente el acusado habría violado la orden judicial, ingresando al domicilio familiar con dos cuchillos carniceros dentro de una caja, agrediendo a sus hijos e intentando atacar nuevamente a la mujer.

El episodio terminó cuando los jóvenes lograron reducirlo con ayuda de un vecino.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y fue respaldado por pericias médicas que acreditaron lesiones graves en el rostro de uno de sus hijos y en la pierna del otro.