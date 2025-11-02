Encuentro de Fútbol Infantil en Morteros, reunió a más de 150 niños

En el marco de la visita del Club Atlético Talleres a Morteros, se desarrolló este viernes un encuentro de fútbol infantil organizado por la Municipalidad de Morteros y Talleres, con el acompañamiento de la Asociación Deportiva 9 de Julio.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Villa de los Deportes de 9 de Julio y reunió a más de 150 niños y niñas de clubes locales y de la región.

Durante el encuentro, los participantes compartieron entrenamientos, juegos y partidos con los profesores y entrenadores del club cordobés, en un espacio de formación, aprendizaje y recreación.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de estas actividades conjuntas y agradeció a Talleres y a 9 de Julio por el compromiso y la articulación institucional: “Este tipo de encuentros fortalecen los vínculos y generan oportunidades que benefician no solo a nuestros chicos y chicas, sino también al crecimiento de nuestra comunidad”, expresó.

Por su parte, el secretario de Deportes agradeció el acompañamiento de ambas instituciones y subrayó el compromiso del municipio con la promoción del deporte infantil y el fortalecimiento de las disciplinas deportivas locales:

“Desde el municipio trabajamos para que cada club de Morteros siga creciendo, con más herramientas, formación y espacios para el desarrollo deportivo”, señaló.

El encuentro marcó el cierre de una serie de acciones conjuntas entre la Municipalidad y el Club Atlético Talleres, que incluyeron capacitaciones, clínicas y espacios de intercambio deportivo y social.