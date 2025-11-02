Centro Social ganó ante Sporting Sampacho y es finalista de la Liga Provincial de Basquet

Centro Social sacó adelante un partido muy difícil, en una cancha colmada, y se metió en la gran final de la Liga Provincial B. Fue en Sampacho, y terminó 79-74 favorable al «Rojinegro».

Un encuentro cambiante, donde Centro arrancó con un parcial 16-0, pero en el tercer cuarto el local llegó a sacar también 16 puntos de diferencia.

El último fue casi todo del rojinegro que mostró su jerarquía para quedarse con la serie.

Facu Costamagna con 22 puntos fue el goleador del equipo, seguido por Juan Furrer con 13 y Martín Camusso con 13.

Ahora, Centro enfrentará en la final al ganador de la serie entre Pesca de Carlos Paz y Complejo de Justiniano Posse.

El primer partido será en el poli, el domingo 9 de noviembre.