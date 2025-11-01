Morteros: Brindaron capacitación sobre Gestión de Entidades Deportivas

Con una importante participación, la Municipalidad de Morteros, junto a Asociación Deportiva 9 de Julio y Club Atlético Talleres, llevó adelante una capacitación sobre gestión de entidades deportivas y el juego como herramienta educativa.

En el Salón Dorado, más de sesenta personas participaron de la charla abierta organizada por la Municipalidad de Morteros, conjuntamente con Asociación Deportiva 9 de Julio y el Club Atlético Talleres de Córdoba.

La jornada se desarrolló en dos partes: la primera estuvo a cargo de Miguel Cavatorta, actual director de Comunicación y vicepresidente electo de Talleres de Córdoba, quien abordó el tema “Gestión y administración de entidades deportivas”; mientras que la segunda fue dictada por Manuel Ruiz, director de las escuelas de fútbol de la misma institución, centrada en “El juego como herramienta educativa”.

El encuentro contó con la presencia del intendente Sebastián Demarchi y del secretario de Deportes Leo Conti, y reunió a profesores, entrenadores, dirigentes y familias de jugadores en formación.

El intendente Demarchi destacó la importancia de articular esfuerzos entre instituciones locales, provinciales y nacionales, para generar espacios de conocimiento y contención que beneficien a distintos sectores de la comunidad.

Por su parte, el secretario Conti subrayó que este tipo de actividades no solo fortalecen la capacitación, sino que también inspiran a dirigentes y formadores a proyectar el crecimiento de cada club, tanto en el plano deportivo como institucional.