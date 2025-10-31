Morteros: Secretaría de Deportes organiza Encuentro Regional de Newcom

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar del primer Encuentro Regional de Newcom, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre desde las 16:00 horas en el Parque Central Mario Amabili.

El evento reunirá a equipos de distintas localidades y tiene como propósito promover la actividad física, la camaradería y el intercambio intergeneracional, en torno a una disciplina que crece día a día por su espíritu inclusivo y competitivo.

Participarán los equipos de:

• Independiente de Freyre

• San Guillermo

• Club Bertossi de Brinkmann (con dos equipos)

• Morteros Newcom (con dos equipos anfitriones)

“La práctica del Newcom representa valores que queremos fortalecer en nuestra ciudad: participación, salud, integración y alegría. Nos enorgullece recibir a tantos equipos en un espacio público que es de todos”, expresó el intendente Sebastián Demarchi.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, destacó: “Estos encuentros son fundamentales para seguir construyendo comunidad a través del deporte. El entusiasmo de los equipos y el acompañamiento de la gente hacen que cada jornada sea una verdadera fiesta”.

Organizado con el apoyo de la Municipalidad de Morteros, este encuentro busca fortalecer los lazos regionales y visibilizar el crecimiento del Newcom como una propuesta deportiva accesible, saludable y socialmente enriquecedora.