Mundo San Jorge: Se realizó jornada Institucional para Re-Conocernos

En la noche del martes, dirigentes, profesores y deportistas se reunieron en una jornada institucional para Re-Conocernos.

La actividad fue organizada por la Comisión Directiva, en el marco del ciclo de capacitaciones anuales que lleva adelante cada año, con el propósito de crecer y aprender juntos.

En esta oportunidad contamos con la coordinación de la profesora Marisel Gugliermone, Coach Ontológica Profesional, quien diseñó y facilitó este taller para que cada subcomisión y grupo de profesores pudiera responder tres preguntas fundamentales:

¿Quiénes somos? — ¿Qué hacemos? — ¿Hacia dónde vamos?

A partir de este recorrido, buscamos generar un espacio de reconocimiento interno, que nos permitiera analizar el presente, revisar el camino recorrido, valorar lo logrado y proyectar el futuro, siempre sin perder el foco principal: nuestros deportistas y la vida institucional de nuestro querido Club San Jorge.

Durante la jornada, el presidente Lucas Perosino compartió los avances vinculados a los objetivos, misión, visión y valores establecidos en el proyecto institucional desarrollado para el período 2020-2025, destacando los logros alcanzados y los desafíos pendientes.

Asimismo, invitó a comenzar a pensar el nuevo proyecto 2025-2030, convencido de que cuando las acciones se planifican y se trabaja en conjunto, se alcanzan grandes resultados.

Agradecemos especialmente a Marisel, quien de manera desinteresada se sumó a esta propuesta y logró facilitar una jornada sumamente enriquecedora.

También agradecemos a todos los profesores, dirigentes y deportistas que se hicieron presentes, escucharon, compartieron y aportaron ideas para construir el club que todos queremos y necesitamos.