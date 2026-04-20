Ente de Turismo Ansenuza se reunió en Obispo Trejo

El pasado viernes, el Director de Turismo y Desarrollo Regional de Brinkmann Prof. Sebastián García participó en la localidad de Obispo Trejo de la reunión mensual de referentes de Turismo del Ente Ansenuza.

Representantes de 9 municipios participaron de un nuevo encuentro para abordar diversos temas vinculados a la actividad turística y cultural de toda la región de Ansenuza.

Fue una jornada muy positiva y productiva que tuvo como objetivo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre los Municipios.