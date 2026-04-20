El Hospital de Morteros suma una nueva ambulancia y fortalece el sistema de traslados

La Municipalidad de Morteros informa que se incorporará una ambulancia al sistema de salud local, con el objetivo de fortalecer el servicio de traslados y dar respuesta a la creciente demanda de la comunidad.

La unidad, adquirida con fondos propios, será incorporada al equipo del hospital y permitirá optimizar la capacidad operativa del servicio. En este sentido, el intendente Sebastián Demarchi destacó: “Esta incorporación es una decisión importante para seguir fortaleciendo el sistema de salud local, en un contexto donde la demanda crece todos los días. Apostamos a mejorar la capacidad de respuesta y a brindar un servicio acorde a las necesidades de nuestros vecinos”.

Al momento de asumir la gestión, el sistema contaba con ambulancias con varios años de antigüedad —una de ellas cercana a los 20 años y otra próxima a los 10— lo que evidenciaba la necesidad de renovación y mejora del parque automotor sanitario.

La unidad incorporada es un modelo 2022, completamente equipada para traslados, con tecnología e insumos que garantizan una mejor atención durante el servicio.

Además, se realizó la reparación integral de la ambulancia de mayor complejidad con la que ya contaba el hospital, lo que permitirá disponer de dos unidades en óptimas condiciones para traslados.

Por otra parte, la ambulancia de mayor antigüedad será reconvertida en un consultorio móvil, que permitirá ampliar las acciones de salud comunitaria tanto en la zona urbana como rural, acercando servicios médicos a más vecinos.

En este marco, desde el Municipio se informó que para brindar más detalles sobre esta incorporación y el funcionamiento del servicio, se realizará una conferencia de prensa el próximo miércoles 22 de abril a las 11:30 horas en el Registro Civil, invitando a todos los medios de comunicación a ser parte de este importante anuncio.