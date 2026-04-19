Porteña: Allanamiento en relación a denuncia por amenazas a Establecimiento Educativo

La URD San Justo, reportó en el día de la fecha, un allanamiento llevado a cabo en la localidad de Porteña, en un hecho vinculado a las amenazas que se repitieron días pasados a diferentes establecimientos educativos por un «reto viral».

ALLANAMIENTO EN RELACION A DENUNCIA POR AMENAZAS A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

FECHA: 19/04/2026

Porteña / calle Gral Paz *ALLANAMIENTO POSITIVO CON SECUESTRO*

En horas de la mañana, Personal de guardia da cumplimiento a oficio judicial de allanamiento en el domicilio donde reside el joven J.T.R de 16 años, siendo atendidos por su progenitor un hombre de 43 años.

El procedimiento arroja resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de un teléfono celular Xiaomi.

Actuaciones en relación a un hecho de amenazas en el establecimiento educativo “Nuestra Señora de Lourdes”, denunciado con fecha 17/04/2026.