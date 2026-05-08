Entregaron a CNH Argentina SA certificado correspondiente al Registro de Huella de Carbono

El Gobierno de Córdoba entregó a CNH Argentina S.A. el certificado correspondiente al Registro de Huella de Carbono, en reconocimiento al trabajo realizado por la empresa para medir el impacto ambiental de sus procesos productivos y avanzar en estrategias de reducción de emisiones.

La entrega fue encabezada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a cargo de Victoria Flores, en el marco de las políticas provinciales orientadas a promover acciones de mitigación frente al cambio climático y fortalecer modelos de gestión más sostenibles en el sector productivo.

CNH Argentina S.A. es la filial local del grupo CNH Industrial, compañía dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y equipos vinculados a la producción. A través de este registro, la firma presentó el cálculo de su huella de carbono, junto con sus expectativas de reducción y compensación de emisiones.

La huella de carbono es un indicador que permite medir la cantidad de gases de efecto invernadero, conocidos como GEI, que genera una actividad, una organización o un proceso productivo. Estos gases contribuyen al cambio climático, por lo que su medición resulta clave para planificar acciones de reducción, compensación y mejora ambiental.

El programa Registro de Huella de Carbono es impulsado por el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Cambio Climático, coordinada por Augusto Carreras. La propuesta invita a empresas, instituciones y organizaciones a calcular sus emisiones y definir estrategias que permitan avanzar hacia prácticas más eficientes, innovadoras y sostenibles.

Además de contribuir al cuidado ambiental, la medición de la huella de carbono favorece la eficiencia operativa, la reducción de costos y la adaptación a nuevas exigencias del mercado global, donde clientes, inversores y organismos internacionales priorizan cada vez más a las empresas comprometidas con la sostenibilidad.

En este marco, CNH Argentina viene desarrollando distintas acciones destinadas a reducir su impacto ambiental. Entre ellas, incorpora el uso de energía fotovoltaica y maquinaria eléctrica en sus operaciones, con el objetivo de diversificar su matriz energética y sumar fuentes limpias a sus procesos.

En materia de gestión de residuos, la firma cuenta con una Isla Ecológica modelo, un espacio destinado a la separación, recuperación y tratamiento de materiales, que permite reutilizar o reciclar casi la totalidad de los residuos generados en la planta.

Asimismo, como parte de un plan de forestación que la empresa lleva adelante desde hace varios años, se plantaron 200 árboles de especies nativas en el predio. La jornada contó con la participación de más de 50 familias de la comunidad.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Córdoba continúa acompañando a empresas e instituciones que incorporan criterios ambientales en sus procesos y avanzan hacia una producción más sostenible, eficiente y comprometida con la acción climática