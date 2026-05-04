  • 4 mayo, 2026

Agro

Ya se nota el empuje de la cosecha, y se refleja en los ingresos para el país

May 4, 2026

Aunque se demoró un poco (debido al mes de abril llovedor), la cosecha gruesa ya ha tomado ritmo. Lo refleja en el aluvión de camiones en los puertos y en una siempre buena noticia para el Gobierno nacional: el fuerte ingreso de dólares al país.

De acuerdo con el informe mensual de liquidación de divisas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el mes pasado entraron U$S 2.495 millones.

Fuente y nota completa Infocampo

El empuje de la cosecha ya se siente en las divisas: en abril ingresaron casi U$S 2.500 millones | Infocampo