Entregaron certificados y reconocimientos por pasantías laborales en la Cooperativa

En la mañana de ayer, el presidente de la Cooperativa Matías Bustos hizo entrega del certificado y reconocimiento a la alumna Brisa Suárez del Instituto Manuel Belgrano que realizó pasantías laborales en la Cooperativa.

Fue recibido por el director Alberto Gaitán, autoridades escolares y profesores a cargo de la materia.

Uno de los principios Cooperativos es la colaboración y se lleva adelante permanentemente; ya que nuestra Cooperativa puede brindar este servicio a la comunidad, abrir sus puertas para aportar conocimientos y herramientas que luego usarán los chicos en el desarrollo de sus carreras, profesiones o trabajo.

Por lo cual, nuestra Institución continuará con la firme voluntad de brindar apoyo a todos los establecimientos escolares de Brinkmann, Seeber, Vignaud y región, sabiendo que la educación es la herramienta fundamental para el crecimiento de una ciudad.