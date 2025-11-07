Taller «La Colmena»: Visitaron Miramar de Ansenuza

El Taller Integrador La Colmena realizó una hermosa salida educativa y recreativa a Miramar de Ansenuza.

Durante la jornada, visitaron el restaurante “Aurelio”, disfrutaron de un delicioso almuerzo de choripanes en el camping Don Osvaldo, y vivieron una divertida aventura a bordo del barco pirata “Centella”.

Para cerrar el día, compartieron un rico helado y recorrieron la localidad, conociendo sus rincones y paisajes.

¡Fue una experiencia llena de alegría, aprendizaje y buenos momentos compartidos!