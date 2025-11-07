Policía brindó detalles de siniestro vial que ocasionó la muerte de joven de 20 años

En la noche del miércoles, se comisiona a personal policial a Ruta provincial N° 1 a la altura aproximada del km 26 a raíz de un siniestro vial en el que intervienen tres vehículos.

Por causas a establecer una motocicleta marca honda wave 110 cc de color negra conducida por un joven de 20 años de edad impacta contra un automóvil marca Peugeot 408 de color blanco que era conducido por un joven de 25 años de edad, estos dos conductores domiciliados en la ciudad de Brinkmann, y se involucra un tercer vehículo un automóvil marca toyota corolla de color gris conducido por una mujer de 62 años de edad domiciliada en Colonia Bicha Pcia. De Santa Fe.

A raíz del siniestro el conductor de la motocicleta pierde la vida. Trabajaron en el lugar Personal de Policía Caminera, Bomberos Voluntario de Brinkmann, personal policial de la comisaria de Brinkmann y la policía científica que luego de realizar su tarea en el lugar trasladaron el cuerpo hacia la morgue de la ciudad de San Francisco.

Interviene Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*GENTILEZA COMISARÍA DE BRINKMANN*