Entregaron créditos del Programa Banco de la Gente, y Escrituras Sociales

En el mediodía de martes se entregaron en Brinkmann créditos del programa Banco de la Gente y escrituras del programa “Tu Casa Tu Escritura”, pertenecientes al Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Encabezaron este acto el Intendente Municipal Mauricio Actis, el Diputado Nacional Ignacio García Aresca, el Secretario de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Córdoba Augusto Pastore, el Legislador departamental Gustavo Tevez, y Marcela Algarbe en representación del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

Se entregaron un total de:

– 63 créditos de libre disponibilidad de $350.000 cada uno

– 27 créditos para iniciar emprendimientos de $700.000 cada uno

– 7 créditos para potenciar emprendimientos de $1.000.000 cada uno

En este marco, también se entregaron 13 escrituras que otorgan seguridad jurídica a las familias que desde hoy consolidan su hogar con la tranquilidad de ser propietarios

Ambas políticas, implementadas a través del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, reflejan el firme compromiso del Estado provincial con el bienestar de todos los cordobeses, promoviendo la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de las familias y el desarrollo integral de la sociedad.

«Los impuestos de los cordobeses vuelven de esta forma: en obras, en beneficios para los emprendedores, para los industriales, para las familias, para los trabajadores, para los productores rurales, y para todos los que vemos que existe un Gobierno que sigue pensando en mejorarle la calidad de vida a cada habitante de la provincia de Córdoba», cerró Actis.