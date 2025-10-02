La Estudiantina 2025 comenzó en el Camping Municipal y concluye en el Parque Central

Comenzaron el pasado domingo las actividades en el marco de la Estudiantina 2025.

En el Camping Municipal, alumnos de centros educativos locales participaron de «Aventuras en el camping», con juegos recreativos, música, y mucha diversión. Estas actividades estuvieron coordinadas por el área de Juventud, Deportes y Recreación del municipio.

El próximo domingo se realizará en este marco la jornada en el Parque Central, comenzando a las 15 horas con música, teatro, baile, feria de artesanos y emprendedores, y muchas propuestas mas.