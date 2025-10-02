Oficina de Empleo brindó información sobre planes vigentes

*Oficina de Empleo Brinkmann realizó desayuno de trabajo*

En la mañana de este miércoles se realizó en la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales un desayuno de trabajo entre integrantes de la Oficina de Empleo y potenciales empleadores locales.

En la oportunidad se informó sobre programas de empleo vigentes, tanto provinciales (PPP, +26, entre otros) como nacionales (Fomentar Empleo).

Se entregaron planillas modelo y se evacuaron todas las dudas de los presentes.

Estuvieron presentes también integrantes del equipo de gobierno.