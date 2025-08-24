Entregaron diplomas a Egresados de Carreras del Instituto Superior del Prof. Manuel Belgrano

En un clima de alta emotividad, recibieron sus diplomas, los flamantes Egresados de la Promoción 2024, de las carreras del ISP.

Egresan de la Tecnicatura en Enfermería, Tecnicatura en Comercialización, Tecnicatura Univ. en Logística, Tecnicatura Univ. en Hotelería y Turismo, Profesorado de Educación Especial, Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Educación Secundaria en Matemáticas, Tecnicatura Sup. en Adm. y Gestión de los Recursos Humanos, Tecnicatura Sup. en Adm. de Empresas y Tecnicatura Sup. en Marketing Digital.

Autoridades de la Institución, del Gobierno Municipal, Cooperativa y otras, acompañaron a los flamantes egresados.

Hubo emotivos discursos de alumnos, y de las propias autoridades presentes.