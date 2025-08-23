Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el Festival «Desafiarte» 2025

Fue en la sesión de este jueves, con la particularidad que la reunión se llevó a cabo en el Centro Educativo SILOE.

Asistieron a la reunión familiares de la Escuela, del Centro Educativo, Taller La Colmena, ISP Manuel Belgrano, Centro Crecer, algunas de las Instituciones que promueve el Festival.

Asimismo miembros del Ejecutivo participaron de la primera parte de la reunión.

Otro momento destacado fue la aprobación para que el futuro Polideportivo Social lleve el nombre de Teófilo.»Rusito» Saulemovich.

Todos los temas de la sesión fueron aprobados por unanimidad.

Orden del Día:

1) Lectura de Acta anterior N° 1067/12/25.

2) Lectura de correspondencia recibida.

3) Tratamiento proyecto de ordenanza: Declarando de Interés Municipal la realización del Festival Artístico Desafiarte 2025.

4) Tratamiento proyecto de ordenanza: Imponiendo el nombre “TEÓFILO AMÉRICO SAULEMOVICH” al playón polideportivo ubicado en la zona sur del predio del ferrocarril.

5) Tratamiento proyecto de ordenanza: Incorporando la calle José M. Estrada entre Santa Rosa y Perú a la nómina de calles establecida en la Ordenanza Nº 3.516 para la construcción de cordón cuneta.

6) Tratamiento proyecto de ordenanza: Adhiriendo la Municipalidad de Brinkmann a la aplicación del Nomenclador Global de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)

7) Tratamiento proyecto de ordenanza: Adhiriendo la Municipalidad de Brinkmann, a la Ley de modernización del Estado (Régimen de Pasividad Anticipada).

8)Tratamiento proyecto de ordenanza: Autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar la escritura traslativa de dominio.