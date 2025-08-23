Cooperativa: Realizaron reunión para acordar protocolos de regulación del vertido y tratamiento de efluentes industriales

Se llevó a cabo una importante reunión en la sala del Consejo de la Cooperativa para acordar protocolos de regulación del vertido y tratamiento de efluentes industriales en la planta Brinkmann.

De la misma participaron representantes de nuestra Institución, encabezadas por el Presidente Matías Bustos, de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Municipalidad, Intendente Mauricio Actis, ERSEP, FECESCOR y Piamontesa, representada por Ing. Jorge Garnero.

Al finalizar la reunión brindaron una conferencia de prensa el Presidente de nuestra Cooperativa, Cdr. Matías Bustos, el intendente municipal Lic. Mauricio Actis, el Vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos Horacio Herrero y el vicepresidente de FECESCOR, Raúl Hoya

El contador Matías Bustos manifestó: “Terminamos hace unos instantes una reunión que consideramos muy fructífera, en la que principalmente se avanzó en la mesa de diálogo permanente que venimos manteniendo desde hace tiempo, con el objetivo de que Piamontesa pueda finalizar con el vertido de sus líquidos industriales en la planta de efluentes y, de ahí, al canal mayor”.

Finalizo diciendo: “Nos vamos de esta reunión con la satisfacción de contar ya con una fecha concreta para que la solución de La Piamontesa se haga realidad. La reunión fue productiva y permitió avanzar con pasos más firmes y con plazos establecidos, garantizando que se pueda resolver esta cuestión.”