Inspectoría Municipal recibió equipamiento para realizar controles de alcoholemia

El cuerpo de Inspectoría Municipal recibió por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba nuevo equipamiento para el control, la seguridad y el cuidado de los ciudadanos.

Los fines de semana se realizan controles de alcoholemia a los choferes profesionales (remiseros, colectiveros) y también se pusieron en marcha los controles preventivos con un equipamiento que indica la presencia o no de alcohol (sin graduación).

De este modo el conductor sabe que tiene presencia de alcohol y que no puede seguir conduciendo, *pero no se labran actas ni se aplican multas*, solo se informa de la presencia de alcohol.