Entregaron Personerìas Jurìdicas religiosas a comunidades Judìas y Musulmanas

El gobernador Martín Llaryora encabezó la primera entrega de personerías jurídicas religiosas a comunidades de fe judías y musulmanas de Córdoba, que obtuvieron su reconocimiento legal específico ante la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ).

Durante el acto, realizado en el Centro Cívico, 17 comunidades de distintos credos accedieron al reconocimiento oficial, en una medida que reafirma el compromiso provincial con la libertad de culto y el respeto por la diversidad religiosa presente en el territorio cordobés.

La iniciativa se enmarca en el Decreto Provincial 176/2025, que regula la situación jurídica de las confesiones alcanzadas por la Ley Nacional 21.745 y posiciona a Córdoba como la primera provincia argentina en crear un registro propio de personerías jurídicas religiosas.

Durante su discurso, Llaryora destacó el valor institucional y social de la convivencia entre distintos credos.

“Esta foto de todos juntos parece algo raro en la Argentina de hoy. Pero en Córdoba es posible porque no pensamos en la grieta, sino todo lo contrario. Y en eso el Comipaz ha sido central”, afirmó.

La decisión del Gobierno provincial otorga un marco legal específico a iglesias y comunidades que, hasta ahora, debían inscribirse bajo figuras ajenas a su naturaleza espiritual, como asociaciones civiles, fundaciones u organizaciones no gubernamentales.

Además, la normativa agiliza los procesos de inscripción, administración patrimonial y funcionamiento interno de cada comunidad, respetando sus propios estatutos y formas de organización.

“Córdoba, para ser Córdoba, tiene que ser diversa, tiene que alojar todas las expresiones y también cuidarlas”, sostuvo el mandatario.

Las comunidades que recibieron su personería jurídica en esta oportunidad fueron: la Iglesia Evangélica Cristiana Jeremías 33:3 (Alta Gracia); el Centro Unión Israelita; el Ministerio Labrar de Dios; la Sociedad de Socorros Mutuos y Ayuda Social Árabe Musulmana; Victory y Viviendo Bajo la Unción; Buena Semilla Iglesia Cristiana Simple Asociación; y la Simple Asociación Iglesia Asamblea de Dios Misionera (Capital).

También obtuvieron el reconocimiento la Iglesia Reino de Cristo (Corral de Bustos); Iglesia Odres Nuevos (Deán Funes); Fundación Ministerio Cristiano Kayros (El Arañado); Muros de Salvación (Hernando); Visión Mundial para la Familia (Porteña); Centro de Adoración Profética Cristo Mi Rey y Señor (Río Cuarto); Iglesia Ministerio a las Naciones Pescadores de Hombres (San Francisco); Ministerio Evangélico Nueva Jerusalén (Villa de Soto); e Iglesia Cristiana Misión de Amor y Misericordia (Villa del Rosario).

En ese marco, Llaryora remarcó la importancia del reconocimiento institucional para el funcionamiento de estas organizaciones.

“Sin personería jurídica, sin reconocimiento oficial, el trabajo que ustedes realizan todos los días no puede recibir ayuda pública ni privada. Por eso es tan importante que, a partir de este decreto, esta realidad empiece a cambiar en la Argentina”, señaló.

Y concluyó: “Les agradezco a cada uno de ustedes por el trabajo constante que realizan para que Córdoba crezca en la diversidad y siga siendo esa tierra donde todos puedan profesar libremente su fe”.

Por su parte, Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional expresó: “Estoy convencido que ustedes son un eje clave en la construcción de la comunidad. Me siento orgulloso además, de que tengamos un gobierno provincial que piensa en el trabajo conjunto con la iglesia, con el club y el centro jubilado para el bienestar de las familias”.

A su turno, el rabino Marcelo Polakoff destacó la decisión del Gobierno provincial de acompañar institucionalmente a las distintas comunidades religiosas y valoró el impacto social de la medida.

“Cuando el Gobierno de Córdoba hace estos gestos, acercando lo celestial y facilitando lo terrenal y administrativo, contribuye a que seamos mejores personas”, expresó.

Por su parte, Jorge Abugauch, representante de la Sociedad Árabe Musulmana y del Centro Islámico de la Provincia de Córdoba, valoró el alcance del decreto y destacó el respaldo institucional recibido.

“Es muy importante para todas las comunidades religiosas. Tenemos que agradecer muchísimo al gobernador Martín Llaryora porque gracias a él hemos logrado un paso muy importante para nuestras comunidades”, sostuvo.

En tanto, el secretario de Culto, Mariano Almada, resaltó la continuidad de la política pública impulsada por el Gobierno provincial.

“Estamos muy felices por esta iniciativa del gobernador Martín Llaryora, que surgió de escuchar a las distintas iglesias, credos y congregaciones”, indicó.

Avanza el proceso de inscripción

Esta entrega se suma a la realizada en diciembre pasado, cuando otras 21 comunidades de fe de la provincia recibieron sus personerías jurídicas religiosas en el primer acto de estas características organizado por el Gobierno de Córdoba.

Desde entonces, el proceso de inscripción en el registro provincial continúa avanzando y ampliando el alcance de esta política pública a nuevas congregaciones e instituciones religiosas de todo el territorio cordobés.