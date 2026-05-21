Infraestructura de Còrdoba avanza con el Programa de Biocontingencias

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica, avanzó en la implementación de la Etapa 3 del Plan Biocruceta, un capítulo del programa de Biocontingencias para la adquisición y distribución de materiales por contingencias causadas por catástrofes naturales.

En la oportunidad, se concretó la entrega de biocrucetas de polímero reforzado con fibra de vidrio (PRFV) destinadas a cooperativas eléctricas de 81 localidades cordobesas, con el objetivo de dotar a la red de distribución rural de materiales de última generación, más seguros, durables y sostenibles.

Encabezaron el acto oficial el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; el Ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; y el Subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto.

Las crucetas PRFV presentan ventajas técnicas significativas respecto a los materiales tradicionales: son ocho veces más livianas que el hormigón, no conducen electricidad, son resistentes a la corrosión, requieren bajo mantenimiento, tienen una vida útil superior a los 80 años y se producen sin uso de agua en su proceso productivo.

Sobre la entrega, el ministro López destacó el rumbo estratégico del Gobierno: «La inversión en infraestructura eléctrica no es un gasto, es una inversión que hace falta que tenga el Estado presente, articulando con el sector de cooperativas para poder resolver y llevar calidad de vida a la gente”.

A su vez, el ministro Brandán, subrayó el valor del trabajo conjunto: «Esto no es sólo un anuncio más sino también ratificar el compromiso del gobierno provincial, de la mano del gobernador Martín Llaryora, de dotar de infraestructura a todas las cooperativas provinciales, que tanto esfuerzo hacen todos los días”.

En la Etapa 3, se incluye además la provisión de postes de hormigón armado pigmentados en color verde, fabricados con hormigón recuperado en la mezcla y con bajo contenido de carbono, en línea con la política de sustentabilidad ambiental que impulsa el Gobierno de Córdoba.

El lote comprende 5.200 postes de hormigón armado, 5.200 crucetas de hormigón armado y 3.900 crucetas de PRFV con una longitud 1,8 metros, incluyendo ensayos certificados, transporte, carga y descarga, logística estratégica, documentación técnica y un stock mínimo de emergencia.

El plan en detalle

El programa se estructura en tres etapas progresivas:

Etapa 1: ya finalizada, distribuyó 1.220 entregas de distintos materiales en 51 localidades.

Etapa 2: también finalizada, alcanzó otras 51 localidades con 1.200 entregas.

Etapa 3: en proceso, amplía el alcance a 72 localidades con 2.160 entregas, consolidando una red de aprovisionamiento estratégico a lo largo y ancho del territorio provincial.

Cabe destacar que toda la iniciativa se financia a través del FODEP (Fondo para el Desarrollo Energético Provincial), constituido por aportes de los usuarios del servicio eléctrico de Córdoba.

Sobre el objetivo general del programa, el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, explicó: «Queremos garantizar una red eléctrica moderna, segura y eficiente para acompañar a las localidades y a las cooperativas. Nuestro norte fue como digo siempre: conectar al interior del interior, iluminando futuro”.

El Plan Biocruceta se enmarca en la política pública del Sistema de Infraestructura Eléctrica (SIE) del Ministerio, que articula una cartera de programas orientados a modernizar las redes de baja y media tensión, rurales y urbanas, en beneficio de las 204 cooperativas eléctricas que operan en la provincia.

Esta red, a día de hoy, cuenta con más de 30.000 kilómetros de líneas eléctricas rurales, muchas de las cuales atraviesan pasturas, bosques nativos y zonas de cultivo intenso, con alta vulnerabilidad a tormentas, incendios y otros fenómenos climáticos. Frente a ese escenario, la provisión estratégica de materiales permite una respuesta rápida ante emergencias y minimiza el tiempo de corte del suministro.

Esta obra se encuadra en el plan integral de modernización de la infraestructura eléctrica que impulsa el Gobierno de Córdoba para garantizar un suministro confiable y promover el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.