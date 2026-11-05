Entregaron premios a Clubes, ganadores en el sorteo final de «Ganá con tu Club»

Con la participación de autoridades provinciales y representantes de Lotería de Córdoba, el pasado sábado se realizó el sorteo final de Ganá con tu Club, el programa que acompaña a las instituciones deportivas de toda la provincia y les permite generar recursos para fortalecer sus actividades.

La iniciativa destina el 60% de lo recaudado en cada edición a los clubes participantes, con el objetivo de contribuir al desarrollo de proyectos deportivos, la mejora de instalaciones y el sostenimiento de espacios de encuentro e integración comunitaria.

El acto contó con la presencia del presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta; Mariano Reutemann, en representación de la Agencia Córdoba Deportes; y representantes de la Agencia Córdoba Joven. Durante la jornada se entregaron 18 premios, entre los que se destacaron dos experiencias internacionales vinculadas al deporte de alto nivel.

El primer premio fue para el Club Unión Cultural Deportiva y Recreativa Carlos Guido Spano, de Marull, que obtuvo un viaje para dos personas a Londres, Inglaterra, para presenciar la final del Rugby Nations Championship.

Por su parte, el Club Biblioteca y Mutual San Martín, de Marcos Juárez, recibió el segundo premio: un viaje para dos personas al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, Brasil, para alentar al piloto argentino Franco Colapinto. Además, los ganadores recibirán un incentivo de 1.000 dólares.

Equipamiento y materiales para los clubes

El sorteo también incluyó premios destinados a acompañar las actividades y necesidades de las instituciones deportivas.

Los clubes que obtuvieron del tercer al quinto puesto recibieron una motocicleta Motomel Strato Euro 150 cc cada uno. En tanto, las entidades ubicadas entre el sexto y el octavo lugar fueron premiadas con bicicletas mountain bike y cascos.

Por último, del noveno al decimoctavo puesto se entregaron órdenes de compra por 250.000 pesos para la adquisición de indumentaria y materiales deportivos.

A través de Ganá con tu Club, las instituciones cordobesas cuentan con una herramienta para generar recursos y fortalecer su desarrollo. La propuesta alcanza a entidades de distintos puntos de la provincia y acompaña el rol de los clubes como espacios fundamentales para la práctica deportiva, la integración y la vida comunitaria.