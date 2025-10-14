Escuela de Karate Do «KYO SHIN KAN» Dojo Raúl Lemos en Torneo Interestilos de Porteña

Exitosa participación de la *Escuela de Karate Do KYO SHIN KAN* Dojo Raúl Lemos de Brinkmann en el torneo interestilos organizado por el Dojo Carlos Franco de PACyD el domingo 12 de octubre.
15 alumnos de la escuela participaron y obtuvieron las siguiente distinciones
– 2 medallas de ORO
– 6 medallas de PLATA
– 5 medallas de BRONCE
Los alumnos con podio fueron:
*Salvador AGUIRRE*
– 3° KATA categoría hasta 7 años
*Malena VOISARD*
– 3° KUMITE categoría hasta 7 años
*Erwin DIAZ VACA*
* 2° KATA categoría 10-11 años
* 2° KUMITE categoría hasta 12 años
*Fabrizio FALCO*
* 1° KATA categoría 8-9 años
*Valentino MAIDANA*
– 2° KATA categoría 8-9 años
*Sofía ARGENTERO*
– 2° KUMITE categoría hasta 12 años
*Johana ARGENTERO*
* 3° KATA categoría mayores 14 años
* 3° KUMITE categoría 15 a 17 años
* 2° KUMITE categoría OPEN
*Yuliana LIND*
* 2° KUMITE categoría 15 A 17 años
*Maximiliano AMUCHÁSTEGU* I
* 1° KATA categoría mayores de 14 años
* 3° KUMITE categoría OPEN
Se destaca que la categoría OPEN, es abierta para todos quienes quieran ingresar sin importar graduación o antigüedad practicando el arte marcial, solo se divide por edad. Siendo destacable los logros de Johana ARGENTERO y Maximiliano AMUCHÁSTEGUI.