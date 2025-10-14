  • 14 octubre, 2025

Escuela de Karate Do «KYO SHIN KAN» Dojo Raúl Lemos en Torneo Interestilos de Porteña

Exitosa participación de la *Escuela de Karate Do KYO SHIN KAN* Dojo Raúl Lemos de Brinkmann en el torneo interestilos organizado por el Dojo Carlos Franco de PACyD el domingo 12 de octubre.

15 alumnos de la escuela participaron y obtuvieron las siguiente distinciones

– 2 medallas de ORO

– 6 medallas de PLATA

– 5 medallas de BRONCE

Los alumnos con podio fueron:

*Salvador AGUIRRE*

– 3° KATA categoría hasta 7 años

*Malena VOISARD*

– 3° KUMITE categoría hasta 7 años

*Erwin DIAZ VACA*

* 2° KATA categoría 10-11 años

* 2° KUMITE categoría hasta 12 años

*Fabrizio FALCO*

* 1° KATA categoría 8-9 años

*Valentino MAIDANA*

– 2° KATA categoría 8-9 años

*Sofía ARGENTERO*

– 2° KUMITE categoría hasta 12 años

*Johana ARGENTERO*

* 3° KATA categoría mayores 14 años

* 3° KUMITE categoría 15 a 17 años

* 2° KUMITE categoría OPEN

*Yuliana LIND*

* 2° KUMITE categoría 15 A 17 años

*Maximiliano AMUCHÁSTEGU* I

* 1° KATA categoría mayores de 14 años

* 3° KUMITE categoría OPEN

Se destaca que la categoría OPEN, es abierta para todos quienes quieran ingresar sin importar graduación o antigüedad practicando el arte marcial, solo se divide por edad. Siendo destacable los logros de Johana ARGENTERO y Maximiliano AMUCHÁSTEGUI.