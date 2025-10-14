Mundo San Jorge: Felicitan a Emilse Albornos, campeona con Unión de Santa Fe en Fútbol

Desde Mundo San Jorge, emitieron un comunicado de felicitaciones para la jugadora de Fútbol Femenino Emilse Albornoz, que comenzara en el Club años atrás y que actualmente milita en Club Unión de Santa Fe (Primera División)

Comunicado

Con enorme orgullo queremos felicitar a Emilse Albornos, quien junto a su equipo Unión de Santa Fe logró este fin de semana imponerse ante Lanús y conseguir el ascenso a la Primera División del Fútbol Femenino.

Fueron dos partidos decisivos. En el primero, disputado en Santa Fe, Unión ganó 1 a 0 con gol de Emi.

En el segundo, jugado en Buenos Aires, nuevamente victoria del Tatengue por 1 a 0, cerrando la serie con un global de 2 a 0.

Emi —“Michu” para todos nosotros, es aquella pequeña que integró la categoría 2005, formándose desde sus primeros pasos en las inferiores de San Jorge. En ese entonces, el fútbol femenino aún no estaba desarrollado en nuestra región, por lo que jugaba junto a los varones, dejando en claro desde chica su pasión, talento y compromiso.

Hoy, verla cumplir este sueño nos llena de emoción.

Emi, al igual que todos los futbolistas surgidos de nuestras inferiores, que logran trascender, son un ORGULLO Y EJEMPLO para toda la familia santa.