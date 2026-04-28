Espacio REC: Jóvenes  protagonizan un encuentro clave para la convivencia escolar

Con el objetivo de poner en el centro la voz de las y los jóvenes, se llevó a cabo una edición especial de los encuentros en Espacio REC, una iniciativa diseñada para que los estudiantes sean los verdaderos protagonistas de una convivencia escolar saludable.

Durante la transmisión, representantes de centros de estudiantes compartieron sus vivencias sobre la importancia de contar con espacios de escucha y participación activa dentro de sus instituciones. Los jóvenes destacaron cómo el liderazgo estudiantil permite abordar problemáticas como la depresión y la deserción, fomentando un ambiente de apoyo mutuo.

Bajo el marco de las políticas educativas AcompañarCba y BienCba, este canal de diálogo directo permitió a estudiantes de nivel secundario compartir inquietudes, proponer nuevas miradas y debatir sobre aquello que transforma a la escuela en un lugar de disfrute y aprendizaje compartido. Durante la jornada, se priorizó el fortalecimiento de la confianza y el desarrollo de la cultura del cuidado, ejes fundamentales de las políticas educativas actuales que se viven día a día en las aulas cordobesas.

El evento se destacó por su dinamismo, permitiendo sumaran ideas innovadoras para seguir creciendo como comunidad educativa. Temas como el bienestar emocional, la resolución pacífica de conflictos y la importancia de los vínculos sólidos fueron protagonistas de una charla única diseñada por y para los estudiantes.

Por su parte, Juan José Castellano, director general de Bienestar Educativo, destacó el valor de este tipo de encuentros para el sistema educativo provincial: “Para nosotros es fundamental que los estudiantes no solo habiten la escuela, sino que la sientan como un lugar propio donde su palabra tiene peso. El bienestar educativo se construye escuchando activamente sus inquietudes y dándoles el lugar que merecen para liderar los procesos de cambio en la convivencia diaria”.

Asimismo, Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior resaltó la diferencia entre participar y ser protagonistas del cambio mediante el diálogo pacífico y democrático. A su vez, subrayó la relevancia de las políticas públicas que facilitan herramientas de comunicación para mejorar la vida cotidiana en las escuelas.

Voces protagonistas

Zafiro Naime Maidana, del IPEM 115 «Domingo Faustino Sarmiento», subrayó durante el encuentro la relevancia de ser escuchados: “Hay veces que necesito ser comprendida, ser escuchada, y esa es una de las ideas que nosotros queremos poner en el cole para que cada chico que tenga ese tipo de problemas pueda acercarse”.

A su vez, Alejandro Salomonini, de la Escuela ProA, enfatizó la necesidad de persistir en el diálogo: “Que la peleen para ser escuchados y, cuando lleguen a ese punto, que lo dialoguen; porque siempre vas a poder”.

Sobre AcompañarCba

Es una política del Ministerio de Educación de la Provincia que busca impulsar una educación que escucha, integra y fortalece la participación estudiantil en toda la provincia, promoviendo trayectorias cuidadas y entornos escolares democráticos.

Reviví el encuentro

Para aquellos que no pudieron participar o desean volver a escuchar las valiosas intervenciones, la transmisión completa se encuentra disponible de manera abierta. Invitamos a toda la comunidad, familias y docentes a ser parte de esta conversación que ayuda a seguir construyendo la escuela que queremos.