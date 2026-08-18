Está en marcha Concurso Provincial de Dibujo «Coloreando Derechos contra el Trabajo Infantil»

Ya está en marcha la edición 2026 del Concurso Provincial de Dibujo “Coloreando Derechos contra el Trabajo Infantil” y del Concurso Literario Género Cuento “Tejiendo Derechos con Palabras” para reflexionar y sensibilizar a través del arte sobre el combate contra el trabajo infantil.

El lanzamiento de las convocatorias dirigidas a niñas, niños, adolescentes y categoría adultos fue realizado en el Espacio Cultural Biblioteca Córdoba, presentadas por el secretario de Trabajo y presidente de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Omar Sereno, y el vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica.

La invitación a expresarse a través del dibujo o la escritura creativa busca sensibilizar a la población sobre el trabajo infantil y su impacto en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, ya que la problemática vulnera derechos fundamentales en las infancias como salud, recreación, educación, uso del tiempo libre, entre otros.

Ambas propuestas invitan a expresar ideas, experiencias y miradas que promuevan y protejan el goce de todos sus derechos.

Las convocatorias están destinadas a personas con residencia en la provincia de Córdoba y contemplan distintas categorías por edades. Además, garantizan condiciones de accesibilidad e igualdad de oportunidades para la participación de personas con discapacidad, incorporando ajustes razonables y modalidades accesibles de inscripción y presentación de obras.

Las inscripciones para ambos concursos se realizan mediante formularios digitales y requieren la documentación correspondiente según la categoría de participación.

Concurso “Coloreando Derechos contra el Trabajo Infantil”

La convocatoria está dirigida a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, quienes podrán presentar un dibujo original que aborde la temática de los derechos de las infancias y la prevención del trabajo infantil, utilizando técnica libre, en soporte papel o formato digital.

Categorías e información para participar:

Infantil: 6 a 8 años y 9 a 11 años.

Adolescentes: 12 a 14 años y 15 a 17 años.

Adultos: desde los 18 años.

Recepción de obras: desde el 6 de agosto hasta el 6 de octubre de 2026, a las 23.59 horas.

Formulario de Inscripción https://tinyurl.com/concursoprovincialdibujo2026

Bases y Condiciones https://tinyurl.com/Concursodibujo2026

Consultas: concursoprovincialdibujocba@gmail.com Asunto: CONVOCATORIA CONCURSO DE DIBUJO 2026.

Concurso Literario “Tejiendo Derechos con Palabras”

La propuesta convoca a escribir cuentos que promuevan la reflexión sobre el trabajo infantil, la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la corresponsabilidad social frente a esta problemática.

Este concurso retoma el valor de la lectura y la escritura como prácticas fundamentales, en tanto constituyen un derecho esencial y una garantía de acceso a los bienes culturales de la sociedad.

Los trabajos podrán presentarse en formato escrito o, cuando resulte necesario, mediante audio o video, contemplando formatos accesibles.

Categorías e información para participar:

9 a 11 años.

12 a 15 años.

16 a 17 años.

Jóvenes y personas adultas mayores de 18 años.

Recepción de obras: hasta el 27 de octubre de 2026, a las 23.59 horas.

Formulario de inscripción https://tinyurl.com/concursoprovincialcuentos2026

Bases y Condiciones https://tinyurl.com/Concursocuento2026

Consultas: cuentoscbaconcursoprovincial@gmail.com Asunto: CONVOCATORIA CONCURSO DE CUENTOS 2026.

Organizadores

Los concursos son organizados por la Agencia Córdoba Cultura, la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba y la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.

En el caso del concurso literario, participan además como instituciones organizadoras la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Delegación Córdoba Capital.