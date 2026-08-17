EPEC presentó la Comunicación de Progreso (COP) ante el Pacto Global de las Naciones Unidas

EPEC presentó la Comunicación de Progreso (COP) 2025 ante el Pacto Global de las Naciones Unidas y reafirmó su participación en la principal iniciativa internacional orientada a promover una gestión empresarial responsable y sostenible.

La COP es el informe anual mediante el cual las organizaciones adheridas al Pacto Global comunican sus acciones, avances y resultados vinculados a los Diez Principios y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pacto Global es el acuerdo de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. En Argentina reúne a más de 900 organizaciones, entre las que se encuentra EPEC, y tiene como objetivo promover soluciones conjuntas frente a los desafíos que atraviesa la humanidad.

A través de su participación, EPEC adhiere a una agenda internacional que promueve la incorporación de principios universales en la gestión de las organizaciones.

La propuesta del Pacto Global de la ONU se estructura en cuatro áreas principales: Derechos Humanos, Estándares de Trabajo, Ambiente y Anticorrupción. Estos ejes se desarrollan a través de diez principios universales vinculados con las responsabilidades fundamentales en estos ámbitos.

Las COP se presentan anualmente y su elaboración es obligatoria para las empresas asociadas al Pacto Global. Los informes se organizan en torno a distintos ejes que permiten evaluar los avances alcanzados y plantear nuevos desafíos para los años siguientes.

En este marco, las organizaciones informan sobre sus políticas, compromisos, sistemas de gestión, acciones implementadas, mecanismos de evaluación y resultados.

Para EPEC, la Comunicación de Progreso constituye una herramienta de transparencia y mejora continua que permite vincular su gestión empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por las Naciones Unidas en 2015.

Los ODS conforman una agenda global orientada, entre otros objetivos, a erradicar la pobreza, proteger el ambiente, promover la paz y favorecer el acceso equitativo a la salud, la educación, el trabajo y los recursos necesarios para el desarrollo de las personas y las comunidades.

La presentación de la COP 2025 reafirma el compromiso de EPEC con una gestión responsable, transparente y alineada con principios internacionales de sostenibilidad, y pone en valor el trabajo de sus distintas áreas para consolidar una perspectiva transversal orientada al desarrollo sostenible.