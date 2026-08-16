Están en venta tarjetas para celebración del 85° aniversario de Centro Social

En el transcurso de la corriente semana, se llevó a cabo una reunión de la Comisión Directiva y las subcomisiones, con el fin de organizar la venta de tarjetas para la cena del 85° aniversario de la Institución.

Luego de informar las diferentes alternativas de pago de las tarjetas para mayores y menores, se informaron los principales eventos que se habrán de desarrollar en el transcurso de la primera semana del mes de septiembre.

Cronograma

Jueves 3- 19,30 horas inauguración de Muestra Fotográfica reflejando la historia en todas las disciplinas deportivas y la vida Institucional. (SUM del IECS).

Sábado 5- Plantación en Bosquecillo de expresidentes fallecidos.

Sábado 5- 19 horas Acto protocolar frente a la sede social.

Sábado 5- 21,30 horas Cena festejando el 85° aniversario.

En la semana previa al evento central, en conferencia de prensa, se darán a conocer todos los detalles.