Estremecedor caso de Bebé en Balnearia: Debió ser derivado por su estado a Córdoba, donde permanece en estado grave

Un estremecedor caso que involucra a un Bebé de tan sólo 24 días de vida, fue la noticia que se conoció en las últimas horas, y que oficialmente toma estado público, a partir de la conferencia ofrecida en horas de la mañana del viernes, por parte del Fiscal de la causa Dr. Francisco Payges.

A su vez, luego de la información brinda, la Departamental Ansenuza, a través del Area de Prensa, publicó el informe correspondiente.

INFORME

Se toma conocimiento por parte de Facultativos del Hospital «J. B. Iturraspe», de la ciudad de San Francisco, que en la víspera Jueves 17 del corriente, habría ingresado a dicho nosocomio proveniente de la localidad de Balnearia, un bebe de 24 dias de vida, llevado por sus padres, el cual al ser asistido y tras realizar los estudios correspondientes, establecen que presentaba cocaina en sangre, ademas de lesiones graves, como fractura de cráneo y fractura de omóplato, encontrandose en estado crítico.

Por este motivo fue derivado al Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Se investigan las causas que derivaron a las graves lesiones del menor, ante esta situación la Fiscalia de Instrucción de Morteros, a cargo del Dr. Francisco Payges, dispuso la detención del padre de 34 años de edad y de la madre de 26 años de edad.

Se continúa con la investigación bajo las órdenes del Magistrado a los fines del esclarecimiento del hecho.