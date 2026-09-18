Incendios: Refuerzan controles ante niveles altos a extremos durante el fin de semana

La Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Catástrofes y Protección Civil, informó que el índice meteorológico de peligro de incendios (FWI) se mantendrá en niveles altos a extremos durante todo el fin de semana en la provincia.

Según el detalle técnico, las regiones de Córdoba capital y Villa Dolores presentarán riesgo alto en toda la vigencia, mientras que la región Villa de María pasará de muy alto el viernes y el sábado a extremo para el domingo y el lunes), y Río Cuarto oscilará entre alto, muy alto y moderado según el día.

El organismo advirtió además que en las zonas serranas no se descarta la ocurrencia de vientos de intensidad y dirección variables.

En este contexto, y ante la gran movilización de personas que se espera en la provincia por los distintos eventos programados, la Dirección de Manejo del Fuego, junto con la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), dispuso un operativo especial para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

En el marco de la Peregrinación Brocheriana, el sábado permanecerá disponible un avión hidrante AT-802 en la pista de Pocho y un helicóptero sanitario en la DPA.

Además, se desplegarán tres unidades livianas de la Dirección de Manejo del Fuego, con seis efectivos destinados a tareas preventivas y de respuesta.

Para los festejos de la Primavera en Embalse y Potrero de Garay, durante el sábado y el domingo permanecerán en Villa Rumipal un avión hidrante Fire Boss, perteneciente al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y un avión AT-802 de la DPA, que realizarán tareas de patrullaje y estarán disponibles ante cualquier eventualidad.

En Villa Carlos Paz se dispondrá de un avión Fire Boss, un avión AT-802 y un helicóptero de la DPA equipado con Bambi Bucket, preparados para intervenir ante una eventual emergencia.

También permanecerán en alerta amarilla las Direcciones de Operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios y de la Agrupación Serrana, mientras que efectivos del ETAC realizarán patrullajes preventivos terrestres y estarán presentes en puestos fijos estratégicos.

De esta manera, la Provincia fortalece el esquema de prevención y respuesta durante un fin de semana de alta concurrencia y riesgo elevado, con recursos terrestres y aéreos estratégicamente distribuidos en los principales puntos de la geografía cordobesa.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 o al 0800-888-38346.