Estudiantes del IECS se consagraron en Basquet U15 del Programa «Cordobeses Juegan»

Estudiantes del Instituto Sarmiento de Centro Social participaron de la instancia provincial del programa Cordobeses Juegan, realizada en la ciudad de Embalse, y se consagraron campeonas provinciales de Basquet en la categoría U15.

¡Felicitaciones, campeonas! Y felicitaciones a todo el equipo, al profe Tomás y a Ara por la entrega, el compromiso y el acompañamiento durante esta experiencia.

Un nuevo logro para celebrar y disfrutar, fruto del esfuerzo, el trabajo en equipo y la pasión por representar a nuestra escuela.