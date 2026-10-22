Punto Joven Brinkmann: Llega un nuevo curso para potenciar ideas y proyectos

Desde el Punto Joven Brinkmann te invitamos a participar del curso “Introducción a la IA: ideas y prompts para potenciar tus proyectos”, una propuesta de formación para aprender a utilizar la inteligencia artificial como herramienta para estudiar, crear y llevar adelante tus ideas.

¿Cuándo? Desde el jueves 29 de octubre hasta el jueves 19 de noviembre.

Duración: 4 encuentros, todos los jueves.

Horario: de 18 a 20 h.

Destinatarios: jóvenes de 14 a 24 años.

Al finalizar, recibirás un certificado emitido por Chicos.net, Oportunidades Únicas UNICEF y el Ministerio de Educación.