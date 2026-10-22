Instituciones locales firmaron «Compromiso Prevención Dengue»

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann junto a instituciones de la comunidad firmaron en la noche de este martes el «Compromiso Prevención Dengue», para difundir y accionar en contra de la enfermedad y la propagación del mosquito Aedes Aegiptis.

Por el Municipio encabezaron la convocatoria, el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Salud Laura Cravero y el Secretario de Gobierno Marcos Grande, junto a Mariela Quinteros, presidente del Tribunal de Cuentas, e Ivana Dalmazzo, presidente del Concejo Delberante.

Estuvieron presentes representantes de colegios, Bomberos Voluntarios, Centro Comercial, Familia Piamontesa, clubes, Lalcec, entre otros.

A través de esta firma, el Municipio y las instituciones locales se comprometen a trabajar juntos en la prevención y lucha contra el dengue a través de una serie de acciones. Este compromiso será renovado en el mes de noviembre de 2027.