Realizaron sorteo del Sistema de Vivienda por Ahorro previo «Nuevo Habitar»

Se realizó en la Secretaría de Obras un nuevo sorteo del sistema de viviendas por ahorro previo “Nuevo Habitar”.

Se realizaron dos sorteos, ambos del agrupamiento N° 1 del plan: por un lado “adherentes vivienda única” cuyo porcentaje habilitante para participar del sorteo era 42.6%; y por otro “adherente inversor” cuyo porcentaje mínimo era de 45,9% con una antigüedad superior a 12 años.

El sorteo favoreció a los siguientes adherentes:

Vivienda Única:

Titular: Mamondez Georgina

Titular: Vargas Melina

Adherente inversor:

Titular: Julio Riedel

Participaron del sorteo el Intendente Mauricio Actis, la secretaria de Obras Públicas Analia Ledesma y el secretario de Gobierno Marcos Grande.

El sorteo fue transmitido en vivo, podes verlo en el siguiente link https://www.instagram.com/reel/Deu7ZNEEsPU/…

Recordamos que por consultas, la comunidad puede acercarse a la Secretaría de Obras, de 7 a 14 horas, o por whatsapp al 3562592076

Desde el Gobierno, seguimos #TrabajandoJuntos para darle respuesta a la demanda de viviendas en la ciudad.