Reconocen a estudiantes y docentes del IMB en la Feria de cierre de Experiencia Ambientalia

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann felicita a los estudiantes y docentes que participaron en Balnearia de la Feria de Cierre de la Experiencia Ambientalia, destacándose por su compromiso con el ambiente.

Felicitamos especialmente a la bandada Crespines, integrada por alumnos del Instituto Manuel Belgrano, que obtuvo el reconocimiento a Mejor Bandada en Emprendedurismo con su proyecto Chipi Chips, ganando un viaje a Tucumán.

Además, Jeremías Hofstetter y Martina Yllarra obtuvieron el pase para participar del Foro Ambiental en diciembre, en Miramar, acompañados por la profesora Cecilia Stefani. También participará la profesora Aylen Belén, de la bandada Garcitas Azules, integrada por alumnos del IPEMyT.

Celebramos estos logros que reflejan el compromiso, la creatividad y el trabajo de nuestros jóvenes y docentes en favor del cuidado del ambiente.