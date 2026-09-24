Escuelas Precursoras: IECS Domingo F. Sarmiento recibió visita de Instituciones Educativas de la Región

El Instituto Domingo Faustino Sarmiento de Centro Social recibió en sus instalaciones a directivos de distintos establecimientos de la región. El encuentro se consolidó como un espacio de intercambio para exponer la experiencia vivida por la institución anfitriona como «Escuela Precursora» durante el año 2026, sirviendo de guía para aquellas entidades postulantes que asumirán este desafío en el próximo ciclo lectivo 2027.

La jornada contó con la participación de las comunidades educativas de los colegios Santa María de Cervellón (Arroyito), FASTA Santa Teresita del Niño Jesús (Freyre), FASTA Jesús de la Misericordia (San Francisco), Cristo Rey (Morteros) y Manuel Belgrano (Brinkmann).

Asimismo, estuvieron presentes autoridades destacadas de la provincia y del ámbito local, entre ellos la Inspectora de Nivel Inicial y Nivel Primario de Escuelas Privadas de la Región 2, Sra. Inés Luppo; el Inspector de Educación Física de la Región 2, Gabriel Cardetti; la Secretaria Municipal de Educación, Marisel Núñez; y el representante legal de la institución anfitriona, Damián Borgogno. Fueron recibidas por la directora del establecimiento, Lucila Alias.

El programa de Escuelas Precursoras, impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, distingue a instituciones pioneras que asumen el compromiso de iniciar procesos de transformación y renovación pedagógica.

Ser una escuela precursora implica reorganizar tiempos, espacios y formas de enseñar mediante la innovación, situar al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y trabajar en red compartiendo vivencias que sirvan como punta de lanza para mejorar los aprendizajes en toda la comunidad.

Durante la expedición, los centros educativos visitantes se llevaron las herramientas y planificaciones claves desarrolladas por el Instituto Sarmiento a lo largo de este año, un valioso capital de experiencias útiles listas para ser adaptadas y aplicadas en sus propias aulas el año venidero.