Excelente debut de las patinadoras de Club San Jorge en Río Segundo

Este domingo se disputó el Primer Zonal de la Asociación 4 Rumbos en la ciudad de Río Segundo, donde nuestras representantes tuvieron una destacada participación, dejando muy bien representados los colores del Santo.

Los resultados fueron:

Malena Balderrama Czech – D Iniciación, 7 años. Categoría participativa.

Guadalupe Bertorello Bocco – Formativa 11 años. 1.º puesto.

Tatiana Bustos – Formativa 13 años. 5.º puesto.

Con estos resultados, las patinadoras lograron la clasificación al Provincial de julio, que también se realizará en Río Segundo.

Felicitamos a nuestras deportistas, profes y familias por acompañar este gran comienzo.