Patinadores de Bertossi fueron habilitados para participar de los Panamericanos

El pasado miércoles 6 y jueves 7 de mayo 3 alumnos de la escuela de patín “Pasión Sobre Ruedas” nivel competitivo deL club viajaron a la ciudad de Buenos Aires a la “Revisión Técnica 2026” que se realizó en el Micro Estadio de la Confederación Argentina de Patinaje en el parque olímpico nacional.

Esta revisión buscaba la habilitación para el Campeonato Panamericano de Patinaje 2026, siendo la primer experiencia y únicos patinadores en lograr llegar a este nivel de nuestra ciudad.

Están habilitados a participar del campeonato las patinadoras Catalina Utrera y Ticiana Cittadini y el patinador Matheo Martinez Trogolo.

Representarán a nuestra escuela, nuestra institución, nuestra ciudad, nuestra provincia, y a nuestro país frente a competidores de los países de Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Venezuela y México.

Nuestros representantes siguen trabajando para poder juntar el monto de $4.000.000 para poder realizar este sueño