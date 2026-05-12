San Isidro y Social Chipión los campeones del Abierto «Rojinegro 2026»

Durante todo el fin de semana, Brinkmann y la Ciudad Deportiva de Centro Social vivieron tres días a puro voley, recibiendo clubes de todo el país.
En esta edición fueron protagonistas las categorías SUB 13 y SUB 16.
En ambas se disputaron tanto Copa de Oro como Copa de Plata, dejando estos resultados:
COPA DE ORO SUB 16
Campeón: SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO).
Subcampeón: BANCO NACIÓN (CÓRDOBA)
Tercer puesto: CENTRO SOCIAL (MORTEROS).
Cuarto puesto: UNIÓN CENTRAL (VILLA MARÍA).
COPA DE PLATA SUB 16
Campeón: TIRO FEDERAL (MORTEROS).
Subcampeón: NUEVE (MORTEROS).
COPA ORO SUB 13
Campeón: SOCIAL DEL CHIPIÓN.
Subcampeón: NUEVE (MORTEROS).
COPA DE PLATA SUB 13
Campeón: CULTURAL LA PAQUITA.
Subcampeón: EL TALA (SAN FRANCISCO).