San Isidro y Social Chipión los campeones del Abierto «Rojinegro 2026»

Durante todo el fin de semana, Brinkmann y la Ciudad Deportiva de Centro Social vivieron tres días a puro voley, recibiendo clubes de todo el país.

En esta edición fueron protagonistas las categorías SUB 13 y SUB 16.

En ambas se disputaron tanto Copa de Oro como Copa de Plata, dejando estos resultados:

COPA DE ORO SUB 16

Campeón: SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO).

Subcampeón: BANCO NACIÓN (CÓRDOBA)

Tercer puesto: CENTRO SOCIAL (MORTEROS).

Cuarto puesto: UNIÓN CENTRAL (VILLA MARÍA).

COPA DE PLATA SUB 16

Campeón: TIRO FEDERAL (MORTEROS).

Subcampeón: NUEVE (MORTEROS).

COPA ORO SUB 13

Campeón: SOCIAL DEL CHIPIÓN.

Subcampeón: NUEVE (MORTEROS).

COPA DE PLATA SUB 13

Campeón: CULTURAL LA PAQUITA.

Subcampeón: EL TALA (SAN FRANCISCO).