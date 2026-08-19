Exito en la 35° edición del Encuentro Internacional de Poetas

En su 35° edición, el encuentro Internacional de Poetas reunió a más de 60 poetas y escritores de distintas provincias argentinas, como así también de México, Colombia y Venezuela, bajo el lema que lo identifica desde hace más de tres décadas: “Brinkmann, un lugar donde amanece la poesía”.

Nuestra ciudad fue nuevamente escenario de una de las propuestas culturales más tradicionales e importantes de la ciudad y la región.

Entre las presencias destacadas se encuentra la reconocida escritora cordobesa María Teresa Andruetto, ganadora del Premio Hans Christian Andersen en 2012, quien mantuvo encuentros con estudiantes de distintos niveles educativos y brindó una charla abierta a todo público.

También llegó por primera vez a Brinkmann el colombiano Ricardo Ramírez, poeta, músico, docente y gestor cultural de Bogotá, quien participó de distintas actividades y ofreció una charla sobre “Inclusión y discapacidad”.

Durante las tres jornadas hubo lecturas de poemas, música en vivo, charlas, exposiciones de libros y una muestra fotográfica y documental que recorrió la historia de las 35 ediciones del encuentro.

Uno de los principales objetivos fue, una vez más, acercar a los autores con sus lectores. Por eso, durante jueves y viernes los poetas visitaron escuelas de Brinkmann, instituciones de distintos niveles y modalidades y residencias de adultos mayores. Como es habitual, el encuentro se extendió a comunidades de la región, particularmente el día sábado las actividades se desarrollaron en la ciudad de Suardi.

Por la importancia de estas actividades vinculadas a la educación, el encuentro recibió la Declaración de Interés Educativo Provincial, mediante Resolución 05/2026. Además, su organizadora Elbis Gilardi recibió una medalla de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, cual fue entregada por su presidente Prof. Marcelo Bianchi Bustos. De esta manera tendrá una función académica en la entidad.