Recordaron aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Se realizó la conmemoración por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Fue en la plaza que lleva el nombre del militar y político argentino, con la presencia de autoridades del Municipio, encabezadas por el Intendente Mauricio Actis, junto a representantes de Bomberos Voluntarios, Policía local, Guardia Local, Guardaparque y Policía Rural.

Las autoridades realizaron el izamiento de bandera y depositaron una ofrenda floral frente al busto del General.

Además, el Intendente junto a autoridades municipales participaron el pasado viernes del acto principal por esta conmemoración, organizado por la Escuela Rural General San Martín.

“No hay mejor manera de ser Sanmartiniano, que levantarse cada día a trabajar por los sueños que tenemos, trazándonos objetivos que tengan que ver siempre con la comunidad y con hacer todos los días una Argentina mejor”, expresó Actis.