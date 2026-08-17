Reconocimientos del Concejo Deliberante a deportistas locales

El Concejo Deliberante recibió en la sala de sesiones a destacados deportistas de nuestra ciudad, quienes fueron homenajeados con beneplácitos y reconocimientos por sus importantes logros:

• Constanza Cortesini por consagrarse Campeona Provincial en Aguas Abiertas en la categoría Sub -18 del torneo Natura Sport

• Matias Milanesio por la obtención del primer puesto en la disciplina Kumite y Cuarto Puesto en la disciplina Kata, categoría individual, en el Torneo de Karate Open Amigos de América, realizado en la ciudad de Arequipa, Perú, representando a la Selección Nacional Argentina.

• Joaquín Cortéz, José Cortez, Magdalena Mucha y Adrián Alaníz por su desempeño y performance como representantes de la Selección Nacional Argentina de Karate. Asimismo, se distinguió a María Rosa Sobrero y Mateo Milanesio, quienes se desempeñaron como coaches del Equipo Argentino durante esta competencia de Nivel Internacional

• Rosa Gorosito por consagrarse Campeona Provincial en la disciplina Bochas por parejas en la categoría Damas +50 representando a la Asociación de Porteña

• Catalina Utrera, por la destacada obtención de la Medalla de Bronce en el Festival Panamericano de Patinaje 2026, Categoría Novatos B – 12 años

• Matheo Martínez Trógolo, por la obtención de la Medalla de Oro al obtener el Primer Puesto en el Festival Panamericano de Patinaje 2026, en la Categoría Novatos A – 14 años

• Elizabeth Baima y Daiana Baima, Entrenadoras de Patinaje Artístico del Club Deportivo Barrio Bertossi, en reconocimiento a su destacada labor, compromiso y dedicación en la formación deportiva de sus alumnos

• Magdalena Mucha por la sobresaliente actuación desarrollada en el 14º Campeonato Mundial de Karate WUKF disputado en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania, donde, representando a la Selección Nacional Argentina, obtuvo el Primer Puesto y Medalla de Oro en la disciplina Kata

• José Ignacio Cortez Fenoglio por la destacada actuación alcanzada en el 14º Campeonato Mundial de Karate WUKF disputado en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania

• Adrián Alaniz por la destacada actuación alcanzada en el 14º Campeonato Mundial de Karate WUKF disputado en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania

Estuvieron presentes el Intendente Mauricio Actis, la presidente del Concejo Ivana Dalmazzo y los concejales Mariano Delsoglio, Nancy Lanzetti, Héctor Gaitán, Mariela Tavano y Emanuel Rossotto.

Los deportistas compartieron sus experiencias con las autoridades y recibieron presentes en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y destacados resultados.