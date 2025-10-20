Exitosa jornada de concientización por el cáncer de Mamas y Festejo por el día de la madre

La comunidad de Brinkmann respondió a la iniciativa del Gobierno Municipal y LALCEC BRINKMANN- LUZ DE VIDA, con el doble propósito de festejar el día de la madre, pero también para tomar conciencia sobre la importancia de prevenir la enfermedad del cáncer de mamas.

En el Parque Central, una multitud se dio cita, acompañando la excelente jornada del domingo, donde alternaron sobre el escenario cantantes y grupos de baile, que le dieron un colorido especial a la jornada dominguera.

Entre otros actuaron integrantes del Taller de Canto Vocacional, Zumba con Vivi, Ansenuza Samba y Carnaval, Taller de Folklore 427+, Nueva Banda Musical, Zona Dance… también participaron emprendedores, y los integrantes de LALCEC brindaron atención de un buffet.

Paralelamente. LALCEC y el Gobierno Municipal (además del acompañamiento de la carrera de Enfermería del ISP), se ubicaron en un sector del predio con el fin de las inquietudes de cada persona que se acercaba al lugar, con la finalidad de seguir concientizando sobre los controles preventivos del Cáncer.

En un momento de la actividad, mujeres que transitan la enfermedad dejaron un mensaje profundo para saber de que se trata, y como actuar si nos toca.

La CAMINATA ROSA recorrió los alrededores, concluyendo con un mensaje, donde se juntaron todas las edades, desde niños hasta mayores; globos rosas y mensajes, se fueron leyendo en el transcurso de la manifestación.

La música y el baile cerró una jornada muy fructífera, con la seguridad que este evento que unió el día de la madre y la actividad organizada por LALCEC, se repetirá cada año.