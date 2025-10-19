Pte de Agencia Córdoba Joven visitó Instituciones locales

En la tarde de este sábado, el Pte de la Agencia Córdoba Joven José Ignacio Scotto visitó Brinkmann, para visitar el Ipemyt 262 Dr. Belisario Roldán y el Club Deportivo Barrio Bertossi.

En la oportunidad, en la Institución Educativa, entregó materiales, con el objetivo de mejorar y embellecer diferentes espacios, como así también escuchar nuevos proyectos que podrían contar con el respaldo de la Agencia; el referente de la Agencia comentó los diferentes programas que se llevan a cabo desde la Gestión Provincial.

En segundo lugar, se trasladó al Predio de Club Barrio Bertossi, donde funciona la Escuela de Fútbol Infantil Los Ranitas, donde fue recibido por miembros del club, y así mismo del resto de los Clubes locales, para la entrega de elementos para práctica deportiva. En el lugar agradeció y felicitó a los referentes de las Instituciones por la labor social que cumplen en la comunidad.

En todo el recorrido, Scotto estuvo acompañado por Fernando Mateos referente del Departamento San Justo, el Intendente Municipal de Brinkmann Mauricio Actis y Secretarios del Ejecutivo.