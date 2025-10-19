Partido Justicialista de Brinkmann conmemoró el Día de la Lealtad

El Partido Justicialista de Brinkmann conmemoró como lo hace todos los años, un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, rememorando el hecho histórico de 1945.

El acto consistió en una breve semblanza de lo que significa el Movimiento Peronista, y cuales son los ejes o prioridades desde su nacimiento: la revolución industrial, la educación y la salud; el interlocutor fue Erico Westergard, quién vivió en Brinkmann siendo joven y que luego se trasladara a Córdoba junto a su familia (su madre fue la recordada Doña Luisa, enfermera del pueblo por aquellos años).

Por este motivo, Erico aprovechó este viaje para presentar su libro, que justamente homenajea a aquella emblemática enfermera que tuvo Brinkmann, por su labor social y todo lo que representó para la comunidad. El texto se llama “El Legado de Doña Luisa” (el Banco Solidario de Sangre lleva su nombre).

A continuación dejaron sus discursos el Pte del Partido Justicialista Hugo Tosolini, el actual Intendente de la ciudad Mauricio Actis, y el Legislador Gustavo Tévez.

En todos los casos hubo un insistente reclamo por la falta de políticas sociales y el destrato del actual Gobierno Nacional que manifiesta en cada una de sus acciones; resaltando la importancia que tiene para el País, las próximas elecciones del 26 de octubre.