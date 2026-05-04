Extienden plazo de inscripciones a los cursos de CBA Me Capacita

Se extiende el plazo de inscripciones a los cursos de CBA Me Capacita, como respuesta a la alta demanda de acciones de formación profesional y capacitación laboral por parte de la ciudadanía. Quienes tengan interés en participar, podrán elegir la propuesta educativa y anotarse hasta agotar cupos.

A la fecha, más de 20.500 cordobeses y cordobesas se han inscripto en las diversas ofertas presenciales y gratuitas, que incluyen rubros claves como informática y programación, turismo, construcción, energía, actividades artísticas y técnicas, agropecuario, industria gráfica y multimedial, hotelería y gastronomía, metalmecánica, estética profesional, textil e indumentaria, calzado, entre otros.

Cómo anotarse

Los cursos están destinados a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudio ni su condición laboral, que vivan en cualquier punto de la provincia de Córdoba y que cuenten con CIDI nivel 1.

La certificación se emite en conjunto con el Ministerio de Educación de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.

Quienes tengan interés podrán inscribirse de manera online a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), que se encuentra ingresando en la página de CBA Me Capacita en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ en la sección de Cursos Presenciales.