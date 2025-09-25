Familia Piemontesa anunció nueva Comisión y proyectos futuros

A través de una conferencia de prensa, miembros de la Comisión Directiva de la Institución, dio detalles de lo resuelto por la reciente Asamblea.

Asimismo destacaron las actividades que viene llevando adelante, y como proyecto principal la ampliación de la Sede Social.

NUEVAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA elegidas en Asamblea Gral. Extraordinaria el 02/09/2025

PRESIDENTE: DANIEL PESSUTO

TESORERO: ROBERTO BALDO

SECRETARIO: VIVIANA MANASERO

VOCALES TITULARES:

ESTELA GIORGIUTTI

ALICIA FERRERO

ANALÍA TONINI

LUCI BOCCO

OSCAR COSEANI

VOCALES SUPLENTES:

MIRTA NAZZI

ESTER VINCENTI

ALEJANDRA MASSINI

CANDELA COSEANI

REVISORES DE CUENTAS TITULARES:

ROBERTO RUFFINO

JUAN JOSÉ NOVERO

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE:

ANA ROSA MENICHETTI

COLABORADORES: DOMINGO ABBÁ, NÉSTOR DALMAZZO, MIRTHA CRAVERO, IVANA DALMAZZO, GUSTAVO ROSINA, NÉSTOR INGARAMO, LIRIO NAZZI, MARISEL GUGLIELMONE, VALDEMARIN VICTOR, ADELCAR PONS, CLEDI GIAVENO.