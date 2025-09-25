Familia Piemontesa anunció nueva Comisión y proyectos futuros

A través de una conferencia de prensa, miembros de la Comisión Directiva de la Institución, dio detalles de lo resuelto por la reciente Asamblea.
Asimismo destacaron las actividades que viene llevando adelante, y como proyecto principal la ampliación de la Sede Social.
NUEVAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA elegidas en Asamblea Gral. Extraordinaria el 02/09/2025
PRESIDENTE: DANIEL PESSUTO
TESORERO: ROBERTO BALDO
SECRETARIO: VIVIANA MANASERO
VOCALES TITULARES:
ESTELA GIORGIUTTI
ALICIA FERRERO
ANALÍA TONINI
LUCI BOCCO
OSCAR COSEANI
VOCALES SUPLENTES:
MIRTA NAZZI
ESTER VINCENTI
ALEJANDRA MASSINI
CANDELA COSEANI
REVISORES DE CUENTAS TITULARES:
ROBERTO RUFFINO
JUAN JOSÉ NOVERO
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE:
ANA ROSA MENICHETTI
COLABORADORES: DOMINGO ABBÁ, NÉSTOR DALMAZZO, MIRTHA CRAVERO, IVANA DALMAZZO, GUSTAVO ROSINA, NÉSTOR INGARAMO, LIRIO NAZZI, MARISEL GUGLIELMONE, VALDEMARIN VICTOR, ADELCAR PONS, CLEDI GIAVENO.